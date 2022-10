Incidente per David Schumacher in DTM: frattura alla spina dorsale per il nipote di Michael

ROMA - Brutto incidente per David Schumacher durante la gara del campionato DTM a Hockenheim, mentre si trovava al volante della sua Mercedes Winward. Il pilota tedesco, nipote della leggenda Michael Schumacher e cugino di Mick, è venuto a contatto con la vettura di Thomas Preining, durante l'evento svoltosi sabato scorso all'Hockenheimring, riportando in seguito una frattura a una vertebra lombare. I due, che stavano lottando per una posizione al termine di un regime di safety car, sono finiti contro le barriere e successivamente di nuovo in pista. Anche altre macchine sono state poi coinvolte, costringendo la direzione a esporre bandiera rossa.