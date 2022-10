F1, Pourchaire al volante dell'Alfa Romeo: guiderà nelle prove libere di Austin

ROMA - Novità in casa Alfa Romeo: il pilota francese della Sauber Academy, Theo Pourchaire, farà il suo debutto in Formula 1 con la scuderia nel weekend del GP Usa, in programma il 23 ottobre a Austin, nelle prime prove libere e sarà uno dei piloti di riserva del team per il 2023. Una decisione, quella della scuderia, che vedrà quindi il giovane 19enne prendere il il volante dell'Alfa Romeo C42 di Valtteri Bottas per le FP1 in terra americana.

L'identikit del giovane Pourchaire

Il pilota 19enne, entrato a far parte della Sauber Academy nel 2019, avrà così la possibilità di mettersi in mostra venerdì 21 ottobre in Texas quando prenderà in mano la vettura di Bottas . Attualmente secondo nella classifica del campionato di Formula 2, dove in carriera ha vinto 5 gare finora, Pourchaire è stato anche confermato come uno dei piloti di riserva dell'Alfa Romeo per la prossima stagione. "Sono davvero emozionato al pensiero di guidare l'Alfa Romeo. Per me sarà la seconda volta su una macchina di F1", ha sottolineato il francese in riferimento all'esperienza all'Hungaroring con una Alfa Romeo C38 nel 2019 in un test privato, "ma è come se fosse la prima volta".