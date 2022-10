Diretta gara F1 Gp Stati Uniti: dove vederla in tv

AUSTIN - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Il titolo piloti è stato ampiamente assegnato, con la vittoria di Max Verstappen, ma in ballo c'è ancora la classifica costruttori. Sul circuito a stelle e strisce, inoltre, è arrivata la pole di Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc, dopo la penalità ricevuta per il cambio di componenti, partirà 12°. Il via alla gara è in programma domenica 23 ottobre alle ore 21:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in diretta su TV8. La visione in streaming, ifnine, è disponibile su Sky Go e NowTv.