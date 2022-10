F1 Stati Uniti, Sainz non ci sta: "Deluso da Russell, penalità insufficiente"

AUSTIN - Il GP degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale F1, ha restituito un Carlos Sainz scuro in volto a causa di quanto successo in curva 1. Partito dalla prima casella in griglia, il pilota spagnolo è stato centrato in pieno da George Russell all'entrata del primo tornante, colpendo la "pancia" della Ferrari e causandone un problema al radiatore, che ha causato il ritiro dell'ex McLaren. "Sono molto arrabbiato e deluso da Russell", il commento di Sainz ai microfoni di Sky Sport, "è la seconda gara che finisco senza nemmeno riuscire a completare un giro. Stavo battagliando con Verstappen, e da dietro arriva a spingermi uno che non era nemmeno in lotta".