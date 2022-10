F1, Wolff: "La Red Bull ha meritato i due titoli"

"Russel non ha fiducia"

A Lewis Hamilton è mancato davvero poco negli States per piazzare il primo successo stagionale, mentre l'altro pilota Mercedes George Russell vive un momento difficile. "George non ha più fiducia nella macchina – ha concluso Wolff – è per lui imprevedibile, troppo ‘lunatica’ in condizioni diverse e suscettibile al vento. Ecco perché in questo periodo non riesce più a ottenere il massimo da questa vettura”.