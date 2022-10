F1, GP Messico: la Ferrari cerca la prima vittoria della nuova era

ROMA - La Formula 1 non si ferma e, a pochi giorni dall'appuntamento di Austin, vola in Messico per il ventesimo Gran Premio della stagione. La Red Bull, dopo la vittoria del titolo piloti con Max Verstappen, si è portata a casa anche il Mondiale dei costruttori. Rimangono quindi aperte le partite per il secondo posto, con Charles Leclerc che si giocherà la posizione fino alla fine con Sergio Perez, pronto a lottare per la vittoria nella gara di casa. Anche Lewis Hamilton arriva al weekend messicano con l'obiettivo del primo successo stagionale, solo sfiorato negli USA.