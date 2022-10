F1, GP Messico: la Ferrari comanda le libere 1 con Sainz e Leclerc

CITTA' DEL MESSICO - E' di Carlos Sainz il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio del Messico , valevole per la ventesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il pilota spagnolo della Ferrari , all'autodromo Hermanos Rodriguez, firma il crono di 1:20.707 e precede il compagno di squadra Charles Leclerc , che chiude in seconda posizione. Seguono le due Red Bull , con il padrone di casa Sergio Perez che chiude davanti al già campione Max Verstappen , quarto al termine delle FP1.

Gli altri tempi

Quinto tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton, davanti alla Alpine di Fernando Alonso e all'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Ottava posizione per la McLaren di Lando Norris, mentre a chiudere la top ten ci sono l'AlphaTauri di Pierre Gasly e l'Aston Martin di Sebastian Vettel. Due le bandiere rosse nel corso della prima ora a Città del Messico, la prima per un problema alla Haas di Fittipaldi, mentre la seconda per fumo dall'AlphaTauri di Lawson a pochi minuti dal termine.