F1: Russell comanda le libere 3 in Messico. Leclerc quarto, Sainz sesto

CITTA' DEL MESSICO - E' di George Russell il miglior tempo nelle prove libere 3 al Gran Premio del Messico , valevole per la ventesima tappa del Mondiale Formula 1 . Il pilota britannico, sull'autodromo Hermanos Rodriguez, firma il crono di 1:18.399 precedendo l'altra Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen . Quarta posizione per la Ferrari di Charles Leclerc , davanti al padrone di casa Sergio Perez e al compagno di squadra Carlos Sainz .

Gli altri tempi

Settima piazza per la McLaren di Lando Norris, davanti all'Alfa Romeo di Valtteri Bottas e all'AlphaTauri di Yuki Tsunoda. A chiudere la top ten c'è la Williams di un ottimo Alexander Albon. Quasi in fondo l'Aston Martin di Sebastian Vettel, in diviannovesima piazza.