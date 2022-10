F1, Verstappen: "Mercedes vicine, servirà una bella partenza"

CITTA' DEL MESSICO - Max Verstappen ha parlato dopo la pole position conquistata nel Gran Premio del Messico, valevole per la ventesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. L'olandese, nonostante la felicità per il risultato della qualifica, guarda con preoccupazione alla gara di domenica, dove l'avversaria principale sembra essere la Mercedes. "Trovarci in pole è fantastico, anche se la strada per arrivare a curva 1 è lunga - ha detto -. Ci sarà bisogno di una bella partenza, ma credo che l’auto sarà veloce e questa sarà la cosa più importante domani. Perez sarà in lotta domani, abbiamo una macchina forte in gara. Strategia? Saremo molto vicini in gara alle Mercedes, ma la strategia la valuteremo domani".