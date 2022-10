F1 GP Messico, diretta gara: dove vederla in tv

CITTA’ DEL MESSICO - Al via il ventesimo appuntamento della stagione di Formula 1, con il GP del Messico. Nonostante il mondiale piloti sia già stato assegnato, con la vittoria di Max Verstappen, il Circus è pronto a regalare spettacolo anche in questo weekend. Sul circuito nordamericano, a conquistare la pole è stato il solito Max Verstappen, bravo a precedere le due Mercedes ed il padrone di casa Sergio Perez. Più indietro le Ferrari di Sainz e Leclerc, che scatteranno rispettivamente quinto e settimo. Il via alla gara è in programma domenica 30 ottobre alle ore 21:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8. La visione in streaming, ifnine, è disponibile su Sky Go e NowTv.