F1: in Messico trionfa un Verstappen da record. Sul podio Hamilton e Perez, Ferrari in difficoltà

CITTA’ DEL MESSICO – Max Verstappen vince il GP del Messico, ventesimo appuntamento del campionato di F1. Sul tracciato di Città del Messico, il pilota Red Bull fa la storia, conquistando il suo 14° Gran Premio stagionale e polverizzando il precedente record di 13 vittorie. L’olandese, che scattava dalla pole, domina dall’inizio alla fine ed ottiene un comodo successo. Alle sue spalle Lewis Hamilton (Mercedes) ed il beniamino di casa Sergio Perez (Red Bull), a completare il podio. Quarto George Russell (Mercedes), mentre le due Ferrari faticano come non mai e si accontentano del quinto (Carlos Sainz) e sesto posto (Charles Leclerc).

La cronaca della gara

Ottima partenza di Verstappen, che difende la prima posizione, mentre Russell viene sorpassato sia Hamilton che da Perez. Leclerc guadagna la posizione su Bottas, ma continua a faticare e non riesce a tenere il passo di Sainz. Gara che non offre particolari emozioni per circa 25 giri e situazione che non cambia neppure dopo i primi pit stop effettuati. Nelle prime quattro posizioni si confermano Red Bull e Mercedes, nettamente più avanti della Ferrari. La gara prosegue senza sussulti, se non per i ritiri di Tsunoda e Alonso, fino alla fine, con Max Verstappen che si conferma imbattibile e taglia il traguardo indisturbato.