F1, Verstappen: "Stagione incredibile, vogliamo vincere ancora"

CITTA’ DEL MESSICO – Max Verstappen si prende la scena in occasione del GP del Messico, ventesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese, già campione del mondo, ha conquistato una storica vittoria sul circuito di Città del Messico, la quattordicesima in stagione. Un traguardo unico che lo proietta negli annali di questo sport e che sugella un campionato dominato dall'inizio alla fine. Max però non ci pensa e dice: “Stagione incredibile, ce la stiamo godendo e cercheremo di vincere ancora”.