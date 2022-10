Alonso frustrato, la rabbia sfogata in radio contro i suoi

ROMA - "Che stagione collega, che stagione". Non ha bisogno di troppe interpretazioni il team radio di Fernando Alonso dopo il ritiro forzato nel Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota di Alpine è stato costretto ad abbandonare la gara dell'autodromo Hermanos Rodriguez per problemi al motore, che in questo 2022 hanno creato diverse grane all'ex Ferrari. Dalla prossima stagione Alonso, lascerà la squadra francese per approdare in Aston Martin, dove farà squadra con Lance Stroll.