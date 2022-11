Vettel saluta la F1: per l'ultima gara un casco speciale

ROMA - Sebastian Vettel è vicino al suo addio alla Formula 1. Il pilota tedesco è pronto a salutare il Circus dopo una straordinaria carriera e, nonostante i risultati del 2022 non corrispondano alle aspettative, è pronto a farlo in grande stile. In occasione della sua ultima gara, che si svolgerà al Gran Premio di Abu Dhabi del 20 novembre, l'ex Ferrari ha lanciato un'iniziativa che lo porterà a montare sulla sua Aston Martin con un casco speciale e unico.