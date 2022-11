F1, Verstappen: "Voglio la doppietta Red Bull nel campionato piloti"

ROMA - Mancano solo due gare alla fine di una stagione entusiasmante per Max Verstappen. Il fuoriclasse olandese della Red Bull ha dominato la classifica generale portando a casa il secondo titolo mondiale consecutivo e nell'ultimo GP del Messico ha messo a segno il record di vittorie - 14 - in uno singolo campionato del mondo. Ora l'obiettivo è aiutare Sergio Perez a raggiungere il secondo posto in classifica ai danni di Charles Leclerc, con il messicano attualmente in vantaggio di 5 lunghezze sul monegasco della Ferrari.