F1, Mercedes e i guai con le criptovalute: lo sponsor FTX rischia il fallimento

ROMA - Anche in Formula 1 le criptovalute causano alcune preoccupazioni. Stavolta, a dover risolvere un problema di natura finanziaria, è la Mercedes, che dallo scorso anno ha stretto una partnership con FTX, una delle principali aziende di criptovalute che ha sede alle Bahamas. La scuderia di Brackley, come tanti altri colossi nel campo sportivo, aveva iniziato la collaborazione con FTX per la creazione di Non-fungible token (NFT) per i suoi tanti tifosi e appassionati del mondo della F1.