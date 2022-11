F1: Ocon guida le libere 2 in Brasile, indietro la Ferrari

SAN PAOLO - E' di Esteban Ocon il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio del Brasile , valevole per la penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il francese di Alpine, sul circuito di Interlagos, firma il crono di 1:14.604 precedendo la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di George Russell . Indietro la Ferrari a poche ore dalla Sprint, in una sessione dove tutti si sono maggiormente concentrati sul passo gara: Carlos Sainz chiude in undicesima posizione, mentre poco più indietro c'è Charles Leclerc, tredicesimo.

Gli altri tempi

Quarto tempo per l'altra Alpine di Fernando Alonso, che precede Max Verstappen e Lewis Hamilton in quinta e sesta posizione. Settimo crono per la AlphaTauri di Pierre Gasly, seguito dal duo Haas formato da Mick Schumacher e Kevin Magnussen, che ha conquistato la pole position nella qualifica di ieri. A chiudere la top ten c'è la McLaren di Lando Norris. Alle ore 20:30 semaforo verde per la Sprint.