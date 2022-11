Diretta gara F1 Gp Brasile: dove vederla in tv

SAN PAOLO - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio del Brasile, ventunesimo appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Si appresta a volgere al termine il campionato mondiale, che prima però fa tappa sul circuito di Interlagos. A scattare dalla pole position sarà George Russell, vincitore della Sprint Race. Prima fila tutta Mercedes con Lewis Hamilton, mentre le due Red Bull scatteranno dalla seconda fila. Più indietro le Ferrari, con Leclerc quinto e Sainz settimo. Il via alla gara è in programma domenica 13 novembre alle ore 19:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8. La visione in streaming, infine, è disponibile su Sky Go e Now.