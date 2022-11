F1, Steiner sull'addio di Schumacher: "Bisogna continuare a migliorare"

ROMA - La notizia del giorno nel mondo della F1 è l'addio in casa Haas di Mick Schumacher e il conseguente ingaggio di Nico Hulkenberg per la stagione 2023. Il team principal della Haas, Guenther Steiner, ha commentato la scelta. "Non è colpa di Mick se ci troviamo in questa situazione - spiega Steiner - ma per il 2023 abbiamo bisogno di un po' di stabilità. Quest'anno abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto alle ultime due stagioni, ma vogliamo continuare a migliorare. Questo è l'obiettivo, perché le altre squadre vogliono ovviamente fare lo stesso".