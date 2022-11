F1 Abu Dhabi, Leclerc: "Buona posizione in vista della gara"

ABU DHABI - Il GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione di F1, vedrà Charles Leclerc scattare dalla terza posizione in griglia. Il pilota della Ferrari partirà quindi leggermente svantaggiato nel testa a testa con Sergio Perez per la seconda posizione nel mondiale piloti, visto che il messicano della Red Bull partirà in prima fila, al fianco del poleman Max Verstappen. "Loro sono stati più forti, ma noi siamo in una buona posizione in vista della gara", le prime parole di Leclerc dopo la sessione. "Oggi era difficile fare qualcosa di più", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport, "forse abbiamo pagato la scelta di girare senza macchine davanti, ero un po' solo. Ma anche io e Carlos potremo collaborare in gara, proveremo a massimizzare il risultato".