F1, GP Abu Dhabi: Leclerc secondo in gara e in classifica, vince Verstappen

ABU DHABI - E' Max Verstappen a conquistare il Gran Premio di Abu Dhabi, valevole per l'ultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. L'olandese, sul circuito di Yas Marina, chiude la stagione con un successo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, il quale ottiene il secondo posto nella classifica piloti davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez, terzo anche al traguardo. Ai piedi del podio c'è l'altra Rossa di Carlos Sainz, che nel finale ha la meglio su Lewis Hamilton, protagonista di problemi che ne compromettono la gara nel finale. Ferrari che ottiene anche il secondo posto nel Mondiale Costruttori, resistendo al tentativo di sorpasso di Mercedes in questo finale di stagione. Quinto posto per George Russell davanti a Lando Norris. Sebastian Vettel, alla sua ultima gara prima del ritiro dalla Formula 1, chiude in decima posizione.