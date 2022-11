Formula 1, un giorno di show alle spalle di Verstappen

no all’ultimo respiro. Ad Abu Dhabi la Formula 1 si ritrova protagonista nel film di Jean-Luc Godard . Perfettamente a suo agio in quella Nouvelle Vague della quale il regista francese è stato uno dei principali esponenti. In questo caso però è la rivoluzione regolamentare a mutare lo stile di vita dei Gran Premi. Con la spettacolarità dell’evento ad avere la meglio sui contenuti tecnici. Un cammino appena iniziato ma la cui strada è già tracciata. In questo senso Il dominio di Max Verstappen è solo un incidente di percorso che non dovrà ripetersi. Perché lo spettacolo non prevede prime donne.

Al contrario tutti i partecipanti devono avere diritto alla loro fetta di torta. In questo senso il Gran Premio di Abu Dhabi può essere considerato un primo passo verso una Formula 1 che considera l’imprevedibilità come il bene più prezioso e l’uomo indiscusso padrone della macchina. Protagonista condannato alla solitudine. Sottratto a tutte quelle influenze tecniche ed economiche che ne condizionano i risultati. Ad Abu Dhabi ha vinto Max Verstappen ma è dietro di lui che lo spettacolo ha fatto scintille. Con tutti i partecipanti o quasi, in grado di assicurarsi la loro parte in commedia. Frutto di una normalizzazione destinata ad accentuarsi ulteriormente.