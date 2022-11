F1, per Schumacher futuro ancora da scrivere: "DTM? No Grazie"

ROMA - Per Mick Schumacher la gara di Abu Dhabi , terminata con un sedicesimo posto, è stata l'ultima in F1 con la Haas . Il giovane pilota tedesco ha ricevuto il benservito dalla scuderia statunitense per il 2023, dove ci sarà Nico Hulkenberg al suo posto . Per Schumacher alla seconda stagione nel Circus terminata con 12 punti, al sedicesimo posto in classifica generale, si aprono diversi scenari per la prossima stagione.

"Voglio rimanere in F1"

Per l'ormai ex pilota Haas sicuramente il futuro non sarà in DTM. "DTM? No grazie. - dichiara a "Motorsport-Total.com -Non voglio farla ora, voglio rimanere in questa F1 qualsiasi cosa esca fuori. Poi il DTM non è più quello di una volta, attualmente non è un'opzione percorribile", così conclude Schumacher riferendosi anche al fatto che dall'anno scorso si utilizzano vetture GT3 di serie invece dei prototipi di Classe 1.