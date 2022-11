F1, Schumacher apre alla Mercedes: "Sto valutando diverse opzioni"

ROMA - Sono passati solo pochi giorni dall'annuncio ufficiale della Haas, che ha preferito sostituire Mick Schumacher con l'esperto connazionale Nico Hulkenberg, ma per il figlio del Kaiser potrebbe aprirsi la possibilità di entrare nel mondo Mercedes come terzo pilota. Nell'ultimo weekend di Yas Marina le parole di Toto Wolff sono suonate come un'apertura verso il pilota classe 1999, che sembrerebbe pronto a non farsi sfuggire un'occasione del genere per restare in F1.