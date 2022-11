F1: test Pirelli per Ferrari e Alfa Romeo a dicembre

ROMA - Il 2022 di Ferrari e Alfa Romeo prosegue anche dopo i test della Formula 1 effettuati ad Abu Dhabi. Le due scuderie effettueranno infatti alcuni test chiesti da Pirelli per completare lo sviluppo delle gomme per il 2023. In particolare, i team dovranno provare gli pneumatici rain per il 2023, ma ci sarà anche un altra sessione di test per le gomme slick, in cui sarà impegnata solamente Alfa Romeo.