F1, Schumacher-Haas: danni per oltre 3 milioni di euro

ROMA - Ormai è notizia di oltre dieci giorni l'addio di Mick Schumacher dalla Haas, con il tedesco figlio d'arte che per la stagione 2023 sarà sostituito dall'esperto connazionale Nico Hulkenberg. La scuderia americana è stata l'ultima ad annunciare il line-up piloti definitivo per l'anno prossimo e sulla sostituzione tra i due tedeschi molto ha pesato l'andamento di Schumacher durante l'ultimo mondiale e soprattutto i tantissimi danni procurati dai suoi incidenti in pista.