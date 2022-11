F1, Marko: "Vettel in Red Bull? C'è stato un incontro"

ROMA - Helmut Marko ha parlato di un possibile approdo in Red Bull da parte di Sebastian Vettel . Il consigliere di Milton Keynes ha raccontato di un incontro con l'ex Ferrari , fresco di ritiro dalla Formula 1 , il cui futuro a lungo termine non è ancora ben definito. " Abbiamo avuto un incontro e penso che se Seb potesse ottenere una posizione di qualche responsabilità, allora sarebbe attirato di nuovo dall’ambiente F1 - ha detto ai microfoni di Sky Deutschland -. Questo è ciò che è stato accennato nel discorso. Ora gli lasceremo piantare qualche albero, lasciandolo in pace, poi vedremo cosa succederà".

Le parole di Marko

"Avrebbe sicuramente il livello e la personalità per farlo - ha aggiunto Marko -. È una persona di carattere, che capisce il valore delle persone e comprende il contributo che loro darebbero per il successo. Sta a lui decidere a cosa dedicarsi ora. Abbiamo due squadre e siamo completamente aperti a qualsiasi possibilità. Ma per Sebastian c'è una grande differenza. Se scegliesse di fare il senior manager, dovrebbe essere sul posto per primo e andare via per ultimo, e si guadagnarebbero molti meno soldi di un pilota".