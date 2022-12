F1, GP Olanda: ufficiale il rinnovo fino al 2025

ROMA - Il Gran Premio d'Olanda si disputerà in Formula 1 almeno fino al 2025. La tappa sul circuito di Zandvoort, rientrata nella programmazione del Circus appena un anno fa, nel 2021, ha ufficializzato il rinnovo per altre tre stagioni. Le due edizioni "moderne" sono entrambe andate a Max Verstappen, vincitore nel 2021 e nel 2022. Grande entusiasmo da parte di Stefano Domenicali, Ceo della F1: “Il Gran Premio d’Olanda si è rapidamente imposto nel calendario come uno dei preferiti dai fan - le sue parole -, creando ogni anno un’energia incredibile e una grande esperienza per i tifosi".