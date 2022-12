Verstappen e l'attrazione per la MotoGP: "Ma non ho il permesso Red Bull"

ROMA -Sono tanti piloti di F1 che hanno dichiarato di ammirare il mondo delle moto. A partire da Michael Schumacher passando per Lewis Hamilton fino al campione del mondo in carica Max Verstappen , che in occasione del Thanks Day, una chiacchierata organizzata dalla Honda a Motegi , ha dichiarato a Marc Marquez come si senta attratto dalla possibilità di provare il mondo a due ruote.

"Mi piacerebbe provare"

Per ora resterà un sogno per Max Verstappen, che non ha il permesso della Red Bull al fine di evitare infortuni. "Mi piacerebbe provarle. Questi ragazzi sono pazzi, la velocità che hanno in rettilineo è incredibile. Il team però non mi dà il permesso, potrei rompermi una gamba. Andare piano? Mi conosco bene - sottolinea il campione iridato in carica - se provo vorrei spingere, ma il problema è se qualcosa poi va storto. Comunque amo molto guardare le gare in tv e una delle cosa che preferisco è che sono tanti i costruttori che possono vincere".