F1, Verstappen crede nel terzo titolo: "Obiettivo possibile"

ROMA - Lo sguardo di Max Verstappen è già puntato verso il 2023. Il campione in carica in Formula 1, durante un evento della Red Bull organizzato a Milton Keynes, città dove si trova la sede principale della scuderia, si è detto ottimista di poter portare a casa il terzo titolo di fila, battendo la concorrenza della Ferrari, già in lotta durante il 2022: "Il nostro team è a Milton Keynes dal 2005, quando ero un ragazzino, quindi è così bello poter restituire qualcosa alla città attraverso un evento locale come questo - le sue parole durante l'evento, riportate da "Speedweek" -. Siamo molto contenti del sostegno che stiamo ricevendo anche dalla città e non vediamo l'ora che arrivi il prossimo anno in cui dovremo affrontare una nuova sfida".