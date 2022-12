F1, Perez sull'arrivo di Ricciardo: "Sono tranquillo, per me non cambia nulla"

ROMA - E' un nome di lusso quello di Daniel Ricciardo per il posto di terzo pilota in Red Bull nel Mondiale 2023 di Formula 1. L'australiano, già con la scuderia di Milton Keynes in passato, stavolta non si prenderà un sedile da titolare, ma c'è chi per il futuro parla di una possibile minaccia per il posto occupato da Sergio Perez. In tutta risposta il messicano, terzo nel Mondiale appena concluso dietro alla Ferrari di Charles Leclerc, si è detto tranquillo e contento per il team dell'arrivo di Ricciardo.