F1, Verstappen e il finale di stagione 2021: "Non ho più parlato con Hamilton"

ROMA - Max Verstappen ha parlato in un'intervista ai microfoni di "Auto, Motor und Sport" del Gran Premio di Abu Dhabi 2021 , in cui si è deciso un anno fa il Mondiale di Formula 1 . Una tappa, quella di Yas Marina, che si è portata dietro non poche polemiche. " Se ho più parlato con Hamilton di Abu Dhabi 2021? No, la stagione è finita e te lo lasci alle spalle. La gente parla sempre dell’ultima gara, ma bisogna guardare all’intera stagione . Abbiamo lottato tutto l’anno. Questo dovrebbe essere ricordato. Due squadre hanno dato tutto sul ring. Finalmente c’era di nuovo competizione per il titolo".

Le parole di Verstappen

"Quale sarà l’avversaria più competitiva per noi nella prossima stagione dipende da molti fattori,le auto sono ancora nuove, in un certo senso - ha aggiunto Verstappen parlando in vista del 2023 -. C’è ancora molto potenziale di sviluppo in loro. Per quanto riguarda la Ferrari, è difficile dire quanto si sia sviluppata quest’anno. I motori? Cosa sta succedendo sotto quell’aspetto? Per questo mi è difficile indicare il rivale principale".