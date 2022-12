F1, Michael Masi entra nel CdA di Karting Australia

ROMA – Michael Masi rientra nel mondo dei motori e lo fa nella sua patria, l’Australia. A partire dal 1° gennaio, entrerà infatti a far parte del Consiglio d'Amministrazione di Karting Australia. “La sua esperienza nel mondo del motorsport è fantastica e siamo contenti che abbia accettato di entrare nel Consiglio. Lui e Melissa (Holzberger, altra new entry, ndr) sono due persone qualificate che daranno al consiglio ancora più forza ed esperienza” ha dichiarato il presidente Kevin Davis, entusiasta di ampliare il suo team.

Ipotesi ritorno in F1

Sullo sfondo, però, c’è sempre la Formula 1. Come spiegato da Peter Windsor, ex team manager di Williams e Ferrari, in una diretta Twitch, Masi sarebbe pronto a fare ritorno nel Circus qualora si presentasse l’opportunità: “Sono convinto che se tornasse farebbe un ottimo lavoro. Ad Abu Dhabi ha commesso un grave errore, ma chi è che non sbaglia mai?” Secondo Windsor, l’ostacolo principale al suo ritorno in F1 corrisponde al nome di Toto Wolff: “Credo che non lo permetterà mai dopo quanto accaduto negli Emirati lo scorso anno”.