F1, Hamilton giura fedeltà alla Mercedes: "E' la mia famiglia"

ROMA - Ripartire . Sarà questo il verbo chiave di Lewis Hamilton in vista della stagione 2023 . Il campione britannico viene dalla peggior annata della sua carriera chiusa con senza pole e vittorie e con un sesto posto in classifica generale che spiega chiaramente le difficoltà avute dalla W13 nel corso dell'ultimo mondiale, soprattutto nella prima parte. Proprio questo 2022 da dimenticare aveva fatto girare nel Circus voci insistenti su un possibile ritiro, che Hamilton ha prontamente smentito.

Il tweet del britannico

Tramite il twitter ufficiale della Mercedes, Hamilton ha ribadito la volontà di rimanere un punto fermo del team. "Il mio obiettivo è continuare a restare in Mercedes. Sono qui da quando avevo 13 anni ed è davvero la mia famiglia. Mi hanno sostenuto nella buona e nella cattiva sorte e voglio essere il miglior compagno possibile per loro". Parole che non lasciano dubbi sul rapporto con la scuderia di Brackley e che testimoniano l'ambizione del fuoriclasse britannico in vista della stagione che verrà.