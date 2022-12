F1, Newey: "Ho pensato di andare in Ferrari"

ROMA -Adrian Newey è stato vicino in passato al passaggio Ferrari. Il britannico capace di ottenere grandissimi risultati in Williams, McLaren e Red Bull, è sempre stato corteggiato della casa di Maranello, ricevendo in cambio sempre dei rifiuti per restare in patria. Però lo stesso Newey ha affermato al portale The Race che all'inizio dell'era ibrida in F1 ha pensato a un cambio di scuderia. "Ero piuttosto disilluso dall'intera faccenda -ha dichiarato al sito britannico - tanto che stavo per andare alla Ferrari".