F1, punti di penalità: Gasly a rischio, situazione complicata anche per Stroll

ROMA - Non sarà un inizio di avventura facile quella di Pierre Gasly con l'Alpine. Il francese infatti ha acculumato, a partire dal 22 maggio del 2022, una serie di infrazioni che gli sono costati 10 dei 12 punti nella Super Licenza F1. Una spada di Damocle non da poco che non consentirà al pilota ex Alpha Tauri che non si può permettere altre penalità per non ricevere il Ban in un GP nella stagione 2023.