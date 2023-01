F1, Verstappen: "Con Hamilton gli incidenti sono una storia diversa"

ROMA - Le battaglie tra Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno caratterizzato tutto il Mondiale 2021 di Formula 1 . Anche nell'ultima stagione, nonostante obiettivi differenti, i due hanno avuto occasione di battagliare in pista, rendendosi protagonisti anche di qualche contatto. In un'intervista ad "Autosport", il campione del mondo in carica ha parlato del rapporto con il rivale anche in relazione agli incidenti di pista: "Con tutti quelli con cui ho combattuto quest’anno, sono state battaglie davvero dure e aggressive e non ci siamo mai davvero toccati. In qualche modo, con Lewis è una storia diversa e sinceramente non capisco" .

Le parole di Verstappen

"Quest’anno non avremo avuto molte battaglie, ma in Brasile ci siamo toccati, non era mia intenzione - ha aggiunto Hamilton -. Mi hanno dato la colpa per questo, cosa che non ho trovato giusto. Non sento di fare qualcosa di diverso con Lewiso con gli altri piloti nel modo in cui corriamo. Il giorno prima con Russell stavamo avendo un incredibile lotta. È stato molto divertente estavo cercando di fare lo stesso nella gara, ma sfortunatamente non ci siamo riusciti. Rispetto sempre molto Lewis per ciò che ha ottenuto in questo sport, maè per questo che non capisco davvero perché non possiamo davvero correre come ho fatto con gli altri".