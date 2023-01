F1, Berger: "Schumacher il primo a parlarmi di Vettel"

ROMA - La carriera in F1 di Sebastian Vettel è finita nel 2022 dopo quattro titoli mondiali e 53 GP vinti. Un percorso quello nel Circus iniziato nel lontano 2006, con la prima vittoria arrivata due stagioni dopo a Monza a soli 21 anni. Fin da subito ci si era resa conti di avere a che fare con un pilota diverso, ma uno dei primi ad accorgersi delle qualità del tedesco è stato il suo connazionale Michael Schumacher , come raccontato dall'ex campione austriaco Gerhard Berger a ServusTV. "Ho incontrato Michael in vacanza alle Mauritius e gli ho chiesto come andava nel mondo del Kart, lui mi rispose che c'era un solo ragazzo di 12-13 che gli rendeva la vita difficile ed era, proprio Sebastian Vettel".

I ricordi di Horner e Tost

"È entrato nel programma junior della Red Bull, è salito in macchina a 17 anni e ha guidato da Heppenheim a Milton Keynes. All'improvviso si trova lì e dice: 'Salve, sono Sebastian Vettel e vorrei dare un'occhiata in giro', una cosa che nessuno dei suoi giovani colleghi ha mai fatto prima" spiega il boss Red Bull Christian Horner. Anche per Franz Tost il talento del tedesco si capiva fin dagli albori in F1. "Ero convinto che Sebastian sarebbe diventato un eccellente pilota grazie alle sue qualità", afferma l'austriaco. "Non si poteva prevedere che sarebbe diventato quattro volte campione del mondo, ma all'epoca avrei scommesso sul fatto che avrebbe vinto delle gare".