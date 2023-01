F1, Mick Schumacher: "Voglio tornare nel 2024"

ROMA - Nella prossima stagione ricoprirà il ruolo di riserva di Lewis Hamilton e George Russell, come terzo pilota in Mercedes. Mick Schumacher, però, ha ben altre ambizioni. Essere il sostituto dei due britannici nella scuderia di Brackley non è quello a cui ambisce il figlio di Michael, che vuole tornare il prima possibile ad avere un ruolo da protagonista in Formula 1. In un'intervista ai microfoni di "GPFans", il classe 1999 ha fissato gli obiettivi per il futuro.