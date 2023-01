F1, Wolff sul rinnovo di Hamilton: "Affronteremo il discorso in inverno. C'è fiducia"

ROMA - Il 2023 è l'ultimo anno di contratto di Lewis Hamilton in Mercedes. Per il britannico che ha compiuto 38 anni lo scorso 7 gennaio potrebbe finire un rapporto che dura ormai dal 2013, ma secondo il team principal Toto Wolff le due parti parleranno presto. "Sicuramente abbiamo una lunga lista di cose da fare - ha dichiarato al podcast Beyond The Grid - ma sicuramente il contratto di Lewis è uno degli argomenti che affronteremo durante l'inverno, ma non c'è una scadenza precisa".