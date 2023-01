F1, Verstappen su Ferrari e Mercedes: "Più vicine nel 2023"

ROMA - Il 2023 è l'anno in cui Max Verstappen e Red Bull saranno chiamati alla conferma dei titoli piloti e costruttori di Formula 1. L'olandese, assoluto dominatore nella seconda parte dell'ultima stagione, non si aspettava una vittoria così netta: "Mi aspettavo che la Ferrari combattesse per il titolo più a lungo - ha detto -. Se si guarda a quanto fossero vicine le vetture, è un po’ sorprendente avere un divario così grande. Non ci sono stati molti weekend in cui siamo stati davvero dominanti".