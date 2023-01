F1, Mercedes: c'è la data di presentazione ufficiale

ROMA - Mercoledì 15 febbraio, il giorno dopo la Ferrari. E' questa la data scelta dalla Mercedes per la presentazione della W14 per la stagione 2023. La stagione del riscatto, questo sperano a Brackley, dopo un 2022 non all'altezza delle annate precedenti. Con la nuova macchina George Russell andrà a caccia del definitivo salto di qualità, mentre Lewis Hamilton dopo un'annata senza vittorie vuole tornare agli antichi fasti. Allo stato attuale delle prime quattro scuderie della classifica costruttori all'appello manca solo la data di presentazione della Red Bull.