F1: Drive to Survive 5 uscirà il 24 febbraio

ROMA - E' stata annunciata la quinta stagione di "Drive to Survive" , la docu-serie che racconta le vicende della Formula 1 . Il quinto atto del prodotto mediatico sul campionato più importante delle quattro ruote uscirà il prossimo venerdì 24 febbraio , a una sola settimana dall'avvio ufficiale del Mondiale 2023, previsto con il Gran Premio del Bahrain di domenica 5 marzo.

Il boom di Drive to Survive

Drive to Survive, giunta quindi alla sua quinta stagione, è vista come uno dei motivi della rapida e importante diffusione della Formula 1 negli Stati Uniti, dove nelle ultime stagioni il Circus ha acquistato sempre più appeal dopo anni in cui gli ascolti del campionato nel Nord America si erano abbassati.