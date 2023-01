F1, su Canal+ un docu-serie sulla vita di Prost

ROMA - Quando in Francia si parla di F1 è impossibile non pensare ad Alain Prost, l'unico pilota capace di vincere quattro titoli iridati tra il 1985 e il 1993. Anni incredibili, soprattutto per il duello con Ayrton Senna che ha diviso il tifo di tutto il mondo. Ora, da un'idea di Christine Cauquelin, direttrice dei documentari dell'emittente transalpina Canal+ andrà in onda, a fine 2023, una docuserie in quattro puntate da 45 minuti l'una, proprio sulla carriera del "Professore"