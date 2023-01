F1, dalla Francia: pronto contratto da 400 milioni per Hamilton in Mercedes

ROMA - Ci sono ancora tanti dubbi sul futuro di Lewis Hamilton in Formula 1. Il pilota britannico ha affermato di voler continuare ancora per alcune stagioni, ma a 38 anni le voci su un suo ritiro si fanno sempre più insistenti. Il sito "Sportune" ha però svelato una bozza di accordo con Mercedes che avrebbe dell'incredibile, e che soprattutto si estenderebbe oltre il suo ritiro dal Circus. Intanto, però, l'eventuale contratto prevedrebbe due anni ancora in pista con 45 milioni di euro a stagione, più 25 milioni di bonus in caso di altri titoli mondiali.