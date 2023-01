F1, Wolff: "Determinati a colmare gap, ma dobbiamo essere realisti"

ROMA - Il finale della passata stagione di F1 ha visto le Mercedes tornare protagonista. La scuderia tedesca, infatti, si è presentata con un progetto decisamente sbagliato all'inizio dello scorso campionato, segnato dalla rivoluzione tecnica, ma dimostrando ancora una volta l'alta qualità del proprio gruppo di lavoro, andando a migliorare mese dopo mese le zone critiche, fino ad arrivare a insidiare alla Ferrari il secondo posto nella classifica costruttori. Le sensazioni che sono trapelate in queste settimane, hanno fatto emergere un certo senso di fiducia nel mondo legato alle Frecce d'Argento, ma ci ha pensato Toto Wolff a riportare tutti con i piedi per terra. "Se confermeremo le prestazioni che speriamo, ci piacerebbe poter lottare per le prime posizioni in classifica; sarebbe un ottimo punto di partenza", ha sottolineato ai microfoni di motorsport.com il team principal della Mercedes; che ha poi aggiunto: "È un risultato che non diamo per scontato, perché potrebbe anche essere che i distacchi dalla Red Bull si rivelino invariati rispetto al termine della scorsa stagione".