F1, Verstappen: "Budget cap? Non so quanto incida"

ROMA - Il 2022 in F1 è stato un anno da sogno per Max Verstappen e per la Red Bull: il pilota olandese si è confermato campione del mondo con tanto di record di vittorie (15), mentre la scuderia di Milton Keynes è tornata a vincere il mondiale costruttori dopo nove anni dall'ultima volta. Un'impresa che Verstappen punta a ripetere anche nel 2023, dove parte ancora con i favori del pronostico, pronto a provare a imporsi nuovamente su Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L'unica incognita riguarda l'incidenza della penalità inflitta dalla FIA alla Red Bull per lo sforamento del budget cap. "Ci condizionerà, ma quanto? - si è chiesto il campione olandese nell'intervista rilasciata al sito ufficiale della F1 - Non lo sappiamo ancora. Sono fiducioso che la nostra squadra posssa usare questa situazione come motivazione extra per fare ancora meglio".