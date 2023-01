F1, De Vries nei guai: citato in giudizio dall'imprenditore per prestito da 250mila euro

ROMA - A 27 anni, Nyck De Vries si appresta a diventare uno dei debuttanti più "anziani" dell'era recente della F1. Un percorso, il suo, partito da lontano, e che ad un certo punto aveva anche raggiunto quello che sembrava un punto morto, ovvero dopo essere stato scaricato dalla McLaren. Da lì, infatti, è passato alla Mercedes come pilota di riserva nel Circus, a cui si è aggiunto il posto in Formula E. Ma proprio quando le speranze cominciavano a scemare, nella scorsa stagione ecco la grande possibilità: De Vries viene chiamato a sostituire Albon in Williams, e stupisce tutti chiudendo al nono posto a Monza. Un risultato che, con un successivo domino, gli ha liberato un posto in AlphaTauri per il 2023. Negli anni bui, e qui entra in gioco la disputa legale, come riporta il portale FD, un agente immobiliare, Jeroen Schothorst, decise di puntare sul talento olandese con una sponsorizzazione da 250.000 euro, al tasso di interesse del 3% per ogni anno successivo e inoltre con una clausola che prevedeva il versamento di metà stipendio nel caso in cui De Vries fosse riuscito ad arrivare in F1 entro il 2022. E qui nasce l'equivoco, perché il pilota ha pagato già 190.000 euro di interessi, senza andare oltre, ritenendo di non aver avuto un contratto per il 2022.