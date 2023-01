F1: il figlio di Juan Pablo Montoya debutterà in Formula 3

ROMA - Il team Hitech di Formula 3 ha annunciato l'ingaggio di Sebastian Montoya per il 2023. Il figlio dell'ex pilota di F1 Juan Pablo ha firmato con la scuderia britannica per il 2023, poche settimane dopo l'ufficialità del suo accasamento al Red Bull Junior Team. Il pilota colombiano era già sceso in pista in due gare di Formula 3 nel 2022, durante la tappa olandese di Zandvoort, ma nel nuovo anno, a quasi 18 anni, farà il suo esordio come pilota fisso nella categoria.