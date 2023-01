F1, Tost su Mick Schumacher: "Avrei voluto venisse da noi, ma..."

ROMA - Mick Schumacher sarà il terzo pilota di Mercedes nel Mondiale 2023 di Formula 1. Dopo essere stato messo alla porta dalla Haas, il tedesco non ha ottenuto un sedile per la nuova stagione, anche se l'interesse di qualche team c'è stato. Tra questi anche quello di AlphaTauri, con Franz Tost che ha spiegato come mai l'affare non si è concretizzato: "Mick era sul mio taccuino, e mi sarebbe davvero piaciuto averlo in macchina con noi - ha detto il team principal a "RTL" -. Sono convinto che abbia talento e abbia le carte in regola per correre con successo in Formula 1".